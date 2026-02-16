Учитель из Жуковского победил во Всероссийской программе «УМНИК»

Учитель физики гимназии №1 Жуковского Даниил Кравцов стал победителем Всероссийской программы «УМНИК» и получил грант на 500 тысяч рублей за проект антиконтрафактных меток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 14 февраля, подвели итоги Всероссийской программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» Фонда содействия инновациям. Победителем стал учитель физики гимназии №1 Жуковского Даниил Кравцов.

Он представил проект по созданию новых антиконтрафактных меток и получил грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Проект направлен на разработку гибридных фотонных материалов на основе наноцеллюлозы и жидких кристаллов. В результате работы планируется создать прототипы защитных меток с электрически управляемой оптической подписью, невидимой для человеческого глаза, но легко считываемой специальными устройствами.

Исследования будут проводиться на базе педагогического технопарка «Кванториум», где уже есть опыт работы с функциональными материалами.

«Уникальность разработки в том, что в одном материале впервые объединяются три ключевых свойства: биоразлагаемость, быстрый электрооптический отклик и возможность динамического управления светом», — рассказал Даниил Кравцов. Он отметил, что такие метки практически невозможно подделать.

Программа «УМНИК» поддерживает коммерчески ориентированные научно-технические проекты молодых инноваторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.