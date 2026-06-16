Учитель из Шаховской вышла в финал конкурса в Подмосковье

Учитель русского языка и литературы Шаховской гимназии Полина Лебедевская стала финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2026 году. Педагог представила сценарий внеклассного мероприятия о святых местах Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» ежегодно проводится в России и посвящен достижениям в педагогике и воспитании детей и молодежи. Впервые он прошел в 2006 году в Центральном федеральном округе, а с 2008 года стал всероссийским. Участники представляют практики духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания, а также проекты по приобщению школьников к отечественной истории и мировой художественной культуре.

В юбилейном для конкурса 2026 году Полина Лебедевская вышла в финал регионального этапа с работой «И лики светлые задумчиво глядят…». Она разработала сценарий внеклассного мероприятия в формате заочного путешествия по святым местам Подмосковья. Идея основана на личном опыте педагога: вместе с учениками она посещала Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь.

«Я решила выбрать формат путешествия. Это всегда ярко, интересно и максимально эффективно с педагогической точки зрения: у ребят есть возможность не просто многое узнать, но и увидеть все своими глазами, соприкоснуться с чудом», — пояснила педагог.

По словам учителя, несмотря на сокращение часов внеурочной деятельности и отсутствие предмета «Духовное краеведение Подмосковья», школа должна сохранять внимание к духовно-нравственному воспитанию детей.

«Не так важно, какую профессию выберет ребенок, главное, чтобы он рос хорошим человеком, шел путем добра. Это основа основ», — добавила Лебедевская.

Межрегиональный этап конкурса продлится до 31 августа, а всероссийский этап пройдет с 1 сентября по 30 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.