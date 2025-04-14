Учитель года Подмосковья-2023 прошла переподготовку в МГИМО благодаря гранту

Учитель русского языка и литературы школы № 2 Сергиево-Посадского городского округа Мария Хачатурова прошла обучение на базе Московского государственного института международных отношений (МГИМО) по специальности «Менеджмент». Это стало возможным благодаря полученному гранту от ВТБ, который был присужден ей за победу в областном конкурсе «Учитель года Подмосковья-2023», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучение проходило по программе «Современные технологии эффективных коммуникаций в управлении, переговорах, социальном влиянии» и было направлено на совершенствование коммуникативных компетенций для решения разномасштабных профессиональных задач. В рамках программы Мария Хачатурова изучила множество актуальных тем, таких как диагностика и развитие персонального ресурса влияния, психология и технологии убеждения, а также технологии влияния в групповом взаимодействии.

Дополнительно были рассмотрены прикладные технологии организационных коммуникаций, публичное, массовое и социальное влияние, а также управляемые и сложные переговоры. Эти знания и навыки помогут Марии Хачатуровой не только в ее преподавательской деятельности, но и в организации образовательного процесса в школе, что окажет положительное влияние на её работу с учениками и коллегами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.