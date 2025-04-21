Учитель географии из Подольска вошла в топ-5 лучших педагогов Подмосковья

Учитель географии школы № 18 Подольска Екатерина Гурьева вошла в пятерку лучших педагогов Подмосковья по результатам престижного областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«От всей души поздравляю Екатерину Николаевну! Желаю вдохновения, уверенности в себе и новых профессиональных вершин. Гордимся тем, что в Подольске работают такие талантливые и увлеченные педагоги», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В испытаниях Гурьева обошла более 50 сильнейших преподавателей региона. Теперь ей предстоит бороться за первое место в третьем туре. Имя победителя конкурса прозвучит в октябре в канун Дня учителя.

Всего в конкурсе приняли участие 57 педагогов — победителей муниципальных этапов. По итогам первого тура определили 15 финалистов.

Оценивало выступления жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом педагогической и научной работы. Они отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие представленных методик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.