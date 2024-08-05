Учет учебников в подмосковных школах будут вести в электронной системе

В Подмосковье учет учебников будут вести в электронной системе. Муниципалитет может смотреть статистику по своим школам, а регион — по каждому учебнику, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

«В прошлом году учет учебников велся на бумаге. В течение года мы провели большую работу, и теперь вся учебная литература учтена в электронной системе», — отметил он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Бронштейна, в системе видно каждую школу. Муниципалитет может смотреть статистику по своим школам, а регион — по каждому учебнику.

Суммарно на обновление фонда учебной литературы в этом году в регионе направили 3,2 млрд рублей, 90% средств уже законтрактованы. Средняя книгообеспеченность в области составляет 99%.

Ранее Воробьев сообщил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение. Важно также обеспечить безопасность учебного года в Московской области.