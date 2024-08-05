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Андрей Воробьев: строительство школ в Подмосковье имеет важное значение

Бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Все государственные программы – и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ – имеют большое значение», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области.

Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.