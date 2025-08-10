Ученый, почетный гражданин Подмосковья Владимир Кашин отмечает день рождения

10 августа отмечает день рождения выдающийся ученый в области сельского хозяйства, советский и российский государственный и партийный деятель, депутат Госдумы IV–VIII созывов от Коммунистической партии РФ, глава комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии VI созыва и по аграрным вопросам VII созыва Владимир Кашин.

Он родился 10 августа 1948 года в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области. Кашин проработал в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Прошел путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Под его руководством создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур.

Кашин — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук. Автор около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр. С отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени П. А. Костычева в 1971 году.

Трудовую деятельность начал в 1965 г. в колхозе Сараевского района Рязанской области. С 1972 по 1980 гг. занимал различные должности от агронома опытно-производственного хозяйства (ОПХ) «Красная Пойма» (Луховицкий район Московской области) до заведующего лабораторией (отделом) лугов и пастбищ Дединовской опытной станции.

С 1980 по 1985 гг. — директор Московской селекционной станции ВНИИ кормов (Серебряно-Прудский район Московской области). С 1985 по 1990 гг. — первый секретарь Серебряно-Прудского райкома Коммунистической партии Советского Союза. С 1990 по 1991 гг. — председатель Серебряно-Прудского районного совета народных депутатов, секретарь ЦК Компартии РСФСР.

С 1991 по 2003 гг. — директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. С 2003 г. по настоящее время — депутат Госдумы.

Владимир Кашин награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Лауреат премии Совета министров СССР, Государственной премии РФ в области науки и техники. Заслуженный деятель науки РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 26 ноября 2019 года № 566-ПГ ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».