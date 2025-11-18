Ученые заявили, что Суэцкий залив между Африкой и Азией продолжает увеличиваться

Суэцкий залив, расположенный между Африканским и Азиатским континентами, вопреки прежним представлениям, продолжает увеличиваться в размерах. Ранее считалось, что процесс расширения приостановился приблизительно 5 млн лет назад, однако свежие исследования свидетельствуют о его текущей скорости — около 0,5 мм в год, сообщает MIR24.TV .

Приблизительно 28 млн лет назад Аравийская плита откололась от Африканской, положив начало формированию Суэцкого залива. Подобные разломы земной коры потенциально могут привести к образованию новых океанов. Тем не менее, в данном случае, согласно устоявшейся теории, тектоническое движение прекратилось, и залив остался заливом.

Новейшие данные указывают на то, что расширение Суэцкого залива не прекращалось вовсе, а лишь значительно замедлилось в последние миллионы лет. Эти открытия меняют научные представления об эволюции рифтов. До сих пор считалось, что они либо прогрессируют, формируя новые океанические бассейны, либо полностью теряют активность. Теперь стало известно о возможности существования промежуточной стадии, когда рифты могут замедляться, но не прекращают свое развитие.

Суэцкий канал часто рассматривался как классический пример неудавшегося рифта. Однако в регионе наблюдались признаки тектонической активности: периодические небольшие землетрясения и поднятие части грунта в районе разлома.

В рамках нового исследования ученые изучили 300-километровый участок рифтовой зоны, детально проанализировав топографию и структуру речных русел. Также был проведен анализ высоты коралловых рифов, сформировавшихся вблизи уровня моря в теплые межледниковые периоды и в настоящее время возвышающихся над заливом на 18,5 м.

Полученные данные в совокупности свидетельствуют о непрерывном рифтогенезе, который замедлился около 5 млн лет назад, но не прекратился полностью. В настоящее время скорость расширения Суэцкого залива сопоставима со скоростью движения западной части США. Согласно Geophysical Research Letters, новые данные указывают на более высокую, чем предполагалось ранее, сейсмическую активность региона.

