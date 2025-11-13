Ученые выявили у Гитлера мутацию, которая нарушает развитие пениса

Ученые выявили у Адольфа Гитлера синдром Каллмана — наследственное генетическое заболевание, которое нарушает развитие половых органов. По их данным, у нацистского диктатора была недоразвитость пениса, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на The Times.

В 1945 году американский полковник Розуэлл Розенгрен сохранил генетический материал Гитлера, отрезав кусок ткани с его дивана. Спустя 80 лет ученые решили изучить его.

Они обнаружили в ДНК Гитлера генетическую мутацию, которая нарушает развитие пениса. Исследователь Тури Кинг отметила, что если бы нацистский диктатор изучил свои генетические результаты, то «наверняка отправил себя в газовые камеры».

В подтверждение тому, что у Гитлера была недоразвитость пениса, ученые приводят тот факт, что у других высокопоставленных нацистов были жены и дети, а Гитлер единственный был без семьи.

Кроме того, исследователи выяснили, что у Гитлера могла быть склонность к аутизму, шизофрении и биполярному расстройству. Также они опровергли теорию о том, что у диктатора нацистской Германии было еврейское происхождение.

