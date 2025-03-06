Ученые выясняют судьбу американского лунохода
Посадка американского аппарата Athena на Луну пошла не по плану
Частный космический аппарат американской компании Nova-C в четверг совершил посадку на поверхность Луны, но его состояние до конца не ясно, пишет "Интерфакс".
По данным американской компании-разработчика Intuitive Machines, связь с аппаратом налажена, но сигнал неустойчивый.
У лунохода зафиксированы нарушения с выработкой электроэнергии и отсутствуют данные о положении, в котором он находится.
Ученые пытаются выяснить причину происходящих неполадок.
Ранее к спутнику Земли прилунился еще один частный исследовательский аппарат Blue Ghost компании-разработчика Firefly Aerospace.