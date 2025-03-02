Сел в Море Кризисов: американский Blue Ghost совершил посадку на Луну

По информации НАСА, он сел на спутник Земли в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по московскому времени). Активная работа около горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны будет идти 14 дней.

Запуск данного посадочного модуля прошел с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Его провели 15 января. На борту установлены 10 исследовательских приборов и инструментов НАСА. С помощью них планируется расширить знания о спутнике и подготовиться к будущим пилотируемым полетам.

Кроме того, ракета Falcon 9 вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience). Этот аппарат разработан частной компанией iSpace. Модуль должен в апреле доставить на спутник мини-ровер.

Также в конце февраля тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX c лунным модулем стартовала из американского штата Флорида на Луну. Через 10 дней аппарат должен попасть на спутник. Посадку хотят провести на самой высокой горе — горе Мутон.