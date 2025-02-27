Ракета Илона Маска отправилась на Луну

Ракета Falcon 9 успешно начала полет на Луну

Тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX c лунным модулем стартовала из Флориды на Луну, сообщает РИА Новости .

Через 10 дней аппарат должен попасть на спутник Земли. Посадка запланирована на самой высокой горе небесного тела — горе Мутон.

Другой космический аппарат США уже находится на лунной орбите. Модуль Blue Ghost должен прилуниться 2 марта в Море Кризисов. Его также запустили при помощи ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

О цели американских миссий на Луне не сообщается.