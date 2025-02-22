Модуль Blue Ghost 24 февраля выйдет на низкую круговую орбиту Луны
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В рамках программы подготовки к посадке модуль Blue Ghost компании-разработчика Firefly Aerospace из США 24 февраля выйдет на низкую круговую орбиту Луны, сообщает «Интерфакс».
Как пишет NASA, этот маневр будет последним перед посадкой модуля на Луну. Сейчас аппарат находится на эллиптической орбите.
Прилунение Blue Ghost планируется провести 2 марта в 03:45 по времени Восточного побережья США (11:45 по московскому времени). Активная работа аппарата на поверхности около горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне земного спутника будет длиться 14 дней.
Лунный посадочный модуль запустили с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX 15 января. На модуле есть 10 исследовательских приборов и инструментов NASA. Они помогут расширить знания о Луне, а также подготовиться к пилотируемым полетам к спутнику Земли.
Кроме того, ракета Falcon 9 еще вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), который был разработан частной компанией iSpace. Аппарат должен в апреле доставить на спутник мини-ровер.
Ранее ученый, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский рассказал, что в 40-х годах XXI века на Луне начнут возводить поселения. Это станет возможно благодаря современным технологиям.