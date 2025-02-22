Модуль Blue Ghost 24 февраля выйдет на низкую круговую орбиту Луны

В рамках программы подготовки к посадке модуль Blue Ghost компании-разработчика Firefly Aerospace из США 24 февраля выйдет на низкую круговую орбиту Луны, сообщает «Интерфакс» .

Как пишет NASA, этот маневр будет последним перед посадкой модуля на Луну. Сейчас аппарат находится на эллиптической орбите.

Прилунение Blue Ghost планируется провести 2 марта в 03:45 по времени Восточного побережья США (11:45 по московскому времени). Активная работа аппарата на поверхности около горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне земного спутника будет длиться 14 дней.

Лунный посадочный модуль запустили с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX 15 января. На модуле есть 10 исследовательских приборов и инструментов NASA. Они помогут расширить знания о Луне, а также подготовиться к пилотируемым полетам к спутнику Земли.

Кроме того, ракета Falcon 9 еще вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), который был разработан частной компанией iSpace. Аппарат должен в апреле доставить на спутник мини-ровер.

Ранее ученый, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский рассказал, что в 40-х годах XXI века на Луне начнут возводить поселения. Это станет возможно благодаря современным технологиям.