Ученые выяснили, что контакт с кошками при стрессе может навредить
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Нидерландские ученые выяснили, что общение с кошками во время стресса может усиливать негативные эмоции, сообщает Общественное Телевидение России.
Исследователи изучили около восьми тысяч отчетов участников о самочувствии и контактах с домашними животными. Данные показали, что общение с питомцами не дает «защиты от стресса», пишет журнал Medical Xpress.
«Наши результаты показывают, что снижение стресса не является механизмом, обеспечивающим кратковременное эмоциональное благополучие при взаимодействии с домашним животным. Взаимодействие с представителями обоих видов не служило буфером для негативных эмоций», — рассказал автор исследования и доцент кафедры психологии Открытого университета Майке Янссенс.
Специалисты заметили, что более интенсивный контакт с кошками во время стресса усиливал негативный эффект. Ученые допускают, что причина может быть в пассивном поведении кошек, которое расстраивает хозяев.
Исследователи подчеркнули, что это не делает кошек хуже собак. Контакт с домашними животными все равно дает людям ощущение поддержки и помогает чувствовать себя менее одинокими.
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