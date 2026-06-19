Ученые выяснили, что контакт с кошками при стрессе может навредить

Ученые: общение с кошками во время стресса может усиливать негативные эмоции

Нидерландские ученые выяснили, что общение с кошками во время стресса может усиливать негативные эмоции, сообщает Общественное Телевидение России .

Исследователи изучили около восьми тысяч отчетов участников о самочувствии и контактах с домашними животными. Данные показали, что общение с питомцами не дает «защиты от стресса», пишет журнал Medical Xpress.

«Наши результаты показывают, что снижение стресса не является механизмом, обеспечивающим кратковременное эмоциональное благополучие при взаимодействии с домашним животным. Взаимодействие с представителями обоих видов не служило буфером для негативных эмоций», — рассказал автор исследования и доцент кафедры психологии Открытого университета Майке Янссенс.

Специалисты заметили, что более интенсивный контакт с кошками во время стресса усиливал негативный эффект. Ученые допускают, что причина может быть в пассивном поведении кошек, которое расстраивает хозяев.

Исследователи подчеркнули, что это не делает кошек хуже собак. Контакт с домашними животными все равно дает людям ощущение поддержки и помогает чувствовать себя менее одинокими.

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