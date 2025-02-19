Ученые пошутили о Годзилле в связи с ростом радиации под Тихим океаном

В феврале ядерный физик из университета Дрездена Доминик Колл вместе с другими исследователями опубликовал данные об аномально высоком уровне радиации в отложениях Тихого океана: ученые пошутили о возвращении Ледникового периода на Землю и проснувшемся доисторическом животном — Годзилле, сообщает Life.ru .

«Оказалось, что 10 млн лет назад на Землю выпадало в 2 раза больше бериллия-10, чем сейчас. Мы наткнулись на аномалию», — заявил Колл.

Ученые выдвигают разные гипотезы причин высокого уровня радиации, среди которых – изменения климата 10,4 млн лет назад и вспышка сверхновой звезды в ближайшем космосе.

Звезда могла находиться на расстоянии около 10 парсеков, то есть максимально близко к так называемой зоне смерти. Мощная радиация, как пытаются доказать исследователи, достигла атмосферы Земли, столкнулась с газами и образовала рекордное количество бериллия.