Ученые Подольска собрали образцы крупного рогатого скота Башкирии для нацкаталога

Ученые ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста Подольска во время экспедиции в Республику Башкортостан собрали образцы бестужевской породы крупного рогатого скота для пополнения коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и отбора животных-доноров для формирования национального каталога. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пятая экспедиция прошла в рамках реализации работы Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. В состав группы вошли руководитель Национального центра, кандидат биологических наук Игорь Гусев, директор филиала ВНИИГРЖ, кандидат сельско-хозяйственных наук Александр Сермягин, заведующий отделом национального каталога кандидат биологических наук Игорь Недашковский.

В ходе экспедиции рабочая группа посетила ООО ПЗ «Чишма». Это единственный племенной репродуктор, который занимается разведением бестужевской породы крупного рогатого скота. Вместе со специалистами племенного завода сотрудники Центра провели обследования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и выполнили сбор образцов для пополнения коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и отбора животных-доноров для формирования национального каталога.

На базе БГПУ им. М. Акмуллы в Технопарке педагогических компетенций Сермягин провел лекцию «Генофондные породы животных в России» для студентов 3 и 4 курсов, обучающихся по направлению «Генетика». О работе Национального центра, направленной на изучение и сохранение генетических ресурсов генофондных пород, рассказали Гусев и Недашковский. Студенты узнали много нового об уникальных отечественных породах животных, их биологических особенностях и результатах генетического мониторинга.

Помощь в организации экспедиции оказало Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН, БГПУ им. М. Акмуллы.

Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных создан для обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий указом Президента РФ № 195 от 19 марта 2024 г. на базе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

Основными функциями Национального центра являются формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, а также гарантированное долгосрочное сохранение функциональности единиц наследственности, содержащихся в образцах, внесенных в национальный каталог. Также разработка методик получения, хранения, комплексной оценки и использования образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, в том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.