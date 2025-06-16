Ученые Подольска провели экспедицию и ввели в каталог ценные породы овец из Дагестана

Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданный на базе ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста в Подольске, организовал экспедицию в Республику Дагестан и отобрал генетические образцы лучших представителей овец лезгинской породы. Животных включили в национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственнных животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе экспедиции рабочая группа посетила сельскохозяйственный производственный кооператив «Восток-2», специализирующийся на племенном разведении овец лезгинской породы.

Вместе со специалистами хозяйства сотрудники центра провели обследования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и выполнили сбор образцов для пополнения коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и отбора животных-доноров для формирования национального каталога.

Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных создан для обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий указом президента РФ № 195 от 19 марта 2024 г. на базе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

В функции Национального центра входит формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственнных животных, а также обеспечение гарантированного долгосрочного сохранения функциональности единиц наследственности, содержащихся в образцах, внесенных в национальный каталог.

Каталог нужен для проведения научных исследований и развития отечественных технологий по сохранению, генетическому совершенствованию и эффективному использованию генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.