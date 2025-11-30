сегодня в 04:50

Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно потускнел при приближении к Земле

Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, который некоторые исследователи считают возможным инопланетным кораблем, резко снизил яркость на 37% за последние шесть дней.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, это произошло несмотря на сокращение расстояния до Земли на 10 миллионов километров, а основной причиной стало удаление объекта от Солнца.

По данным наблюдений, при огибании Солнца объект потерял 13% вещества, одновременно изменив траекторию и увеличив скорость.

Профессор Гарварда Ави Леб, известный сторонник гипотезы об искусственном происхождении 3I/ATLAS, указывает на эти аномалии как на возможные признаки инопланетных технологий.

