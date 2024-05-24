Ученые обнаружили пригодную для жизни планету рядом с Землей

РЕН ТВ: астрономы нашли пригодную для жизни планету недалеко от Земли

Научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал результаты исследований обнаруженного космического объекта, который может стать новым домом для землян, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале .

Маленькая планета, похожая на Венеру, получила название Gilese 12b. Она вращается вокруг красного карлика. Год на Gilese 12b всего длится 12,8 земных суток.

Найденный космический объект располагается в 40 световых годах от Земли.

Температура поверхности на Gilese 12b отличается от земной всего на 10 градусов по Цельсию. Там она выше.

Астрономы отмечают, что планет, подобных этой, очень мало. Все они расположены далеко друг от друга, потому изучить их крайне трудно.

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