Ученые научили мышей «высыпаться» без сна

Искусственно вызывая в коре мозга ритмичные циклы активности и покоя нейронов, которые характерны для фазы медленного сна, исследователи добились эффекта, сопоставимого с полноценным отдыхом. У грызунов восстановилась память, а потребность во сне в стимулированной области мозга снизилась.

В тесте на распознавание новой текстуры мыши, которым имитировали «сон наяву», показали такие же результаты, как животные, спавшие несколько часов. Они лучше запоминали изменения и активнее исследовали новую среду, тогда как лишенные сна грызуны с задачей не справились.

Теперь исследователи планируют проверить технологию на людях с помощью неинвазивной электрической стимуляции мозга. Однако полностью заменить сон пока вряд ли удастся — ученые смогли воспроизвести лишь часть его полезных эффектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.