Ученые нашли под «объектом Дюрупинар» три палубы

Исследователи обнаружили в горах Арарат под скальной формацией сеть коридоров и аномальный состав почвы, что усилило споры о возможной связи объекта с библейским ковчегом, сообщает «Царьград» .

Исследователь Джимми Корсетти обратил внимание на карту «Планисфера», созданную итальянским картографом Урбано Монте в 1587 году. Полотно диаметром около трех метров считается самой большой ранней картой мира. На нем отмечена точка в районе горы Арарат в современной Турции — там расположен так называемый «объект Дюрупинар», форма которого напоминает корабль.

Экспедиция Noah’s Ark Scans провела георадарное сканирование участка. Приборы зафиксировали под землей сеть ходов и пустот. По структуре они напоминают трехпалубное судно.

Анализ почвы показал, что внутри образования в три раза больше органических веществ и на 38% выше содержание калия, чем обычно. Специалисты считают, что такие показатели могут указывать на разложение древесины и наличие крупных деревянных конструкций в прошлом.

Рядом исследователи нашли окаменевшие кораллы и морские ракушки. Часть ученых полагает, что очертания скалы совпадают с изображением на карте Монте, которая хранится в Стэнфордском университете.

Скептики считают формацию природным образованием, однако новые данные пока не получили однозначного опровержения.

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