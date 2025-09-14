Ученые NASA обнаружили на Марсе следы древней жизни в кратере Езеро

В ходе исследования долины Неретва в кратере Езеро марсоход NASA Perseverance обнаружил уникальные геологические структуры, которые могут свидетельствовать о существовании древней жизни на Красной планете.

Как сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Nature, в образцах аргиллита были найдены органические вещества и минеральные включения, получившие названия «маковые зерна» и «пятна леопарда».

«Это открытие, сделанное аппаратом Perseverance, — самое близкое к открытию жизни на Марсе, которое мы когда-либо делали», — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Особый интерес исследователей вызвало сочетание вивианита, грейгита и органических соединений в образцах породы. На Земле подобные минеральные образования typically создаются микробами в водной среде. Как отметили в NASA, «сочетание вивианита, грейгита и органики может говорить о наличии древней жизни».

Однако ученые сохраняют осторожность в выводах, подчеркивая необходимость дальнейшего изучения образцов в земных лабораториях. Окончательный вердикт о природе этих образований будет возможен только после доставки марсианских пород на Землю в рамках планируемой миссии.