Ученые на орбите маленькой звезды нашли гигантскую экзопланету TOI-6894b

Международная исследовательская группа обнаружила гигантскую планету, которая вращается вокруг компактной звезды с массой меньше Солнца, сообщает РИА Новости со ссылкой на научное издание Nature Astronomy.

Ученые из различных стран, включая США, Великобританию и Бельгию, идентифицировали космический объект как крупную экзопланету TOI-6894b, которая циркулирует вокруг миниатюрного светила TOI-6894. Исследователи отслеживали данную звезду с 2020 года при помощи орбитального телескопа TESS, принадлежащего НАСА.

«Мы сообщаем об открытии транзитной гигантской планеты, вращающейся вокруг звезды. <…> Открытие TOI-6894 b подчеркивает необходимость лучшего понимания механизмов формирования гигантских планет», — говорится в научной публикации.

Масса маленькой звезды составляет порядка 20% массы Солнца, а обнаруженная гигантская планета является объектом с разреженным газом. Его радиус больше, чем у Сатурна, а масса равна примерно половине массы Сатурна. Теперь ученые планируют изучать находку в течение года с помощью телескопа НАСА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июня состоялся парад планет. В ту ночь на небе выстроились в ряд целых шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.