Ученые из Жуковского получили премию губернатора Подмосковья за инновации

Авторский коллектив сотрудников «Конвед-6 ЛИИ» из Жуковского стал лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева за коммерциализацию научных исследований и инноваций в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 28 января, были объявлены результаты ежегодной премии губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

Сотрудники «Конвед-6 ЛИИ» из Жуковского получили награду за проект «Специальное программно-математическое обеспечение «Полет» комплексной обработки измерительной информации при летных испытаниях авиационной техники». Программное обеспечение используется для первичной и дополнительной обработки данных, а также анализа результатов летных испытаний авиационной техники гражданского и военного назначения.

Глава Жуковского Андроник Пак поздравил лауреатов Сергея Еремина, Алексея Солодухина и Алексея Шевченко с высокой оценкой их работы. Он пожелал ученым дальнейших успехов в научной деятельности и отметил их вклад в развитие города и страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.