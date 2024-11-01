Ученые из РФ создали самый точный в мире метод распознавания объектов на фото

Российские ученые на основе ИИ создали самый точный в мире метод распознавания неизвестных объектов на снимках, сообщает Mash .

Новинку представили на международной конференции по обработке изображений в Абу-Даби. Ее уже признало мировое научное сообщество, так как алгоритм обогнал по качеству иностранные аналоги.

Инновация работает благодаря алгоритму SDDE, который использует несколько нейросетей. Каждая из них учитывает разные детали. Методика схожа с принятием решений на основе опроса нескольких специалистов.

Разработали новинку в лаборатории исследований ИИ T-Bank AI Research. Благодаря ей риск ошибки при обработке и анализе фото снизился более чем на 20%.

Эксперты отмечают, что алгоритм можно будет использовать в сферах медицины, БПЛА, а также там, где важно быстро и точно различать элементы и графические артефакты.

Ранее стало известно, что ИИ-решения помогли московским терапевтам поставить более 17 млн диагнозов. Сервис для постановки заключительного диагноза внедрен в работу всех взрослых поликлиник с конца 2023 года.