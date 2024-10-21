ИИ-решения помогли московским терапевтам поставить более 17 млн диагнозов

Сервис для постановки заключительного диагноза внедрен в работу всех взрослых поликлиник Москвы с конца 2023 года. За это время диагностический ассистент AIDA (AI Diagnostic Assistant) помог терапевтам и врачам общей практики поставить более 3 миллионов заключительных диагнозов по данным электронной медицинской карты (ЭМК). Кроме того, в столичных поликлиниках уже 4 года работает цифровой помощник врача «ТОП-3», с помощью которого поставлено уже более 14,4 миллионов предварительных диагнозов на первичных приемах.

Диагностический ассистент работает следующим образом: врач определяет заключительный диагноз, ИИ параллельно анализирует данные пациента и также формирует диагноз. Если он совпадает с мнением врача, сервис информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Если диагноз отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и предлагает свой вариант.

«Мы продолжаем на регулярной основе отслеживать его достоверность и точность, в том числе с привлечением экспертов — наших врачей. Это стандартная практика мониторинга всех работающих в городе продуктов искусственного интеллекта. Так, по итогам года работы по ряду диагнозов потребовалось дообучение модели. Сейчас у врачей работает обновленный сервис с точностью постановки диагноза выше 80%, по некоторым диагнозам он превышает уже 90%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис помогает на приеме устанавливать наиболее распространенные среди москвичей и значимые заболевания, чаще всего требующие диспансерного наблюдения, например, сахарный диабет, артериальная гипертония, астма, язва, ревматоидный артрит и другие. Когда пациент повторно приходит к врачу, диагностический ассистент анализирует все данные из электронной медицинской карты за последние 2 года, включая дату приема, в том числе результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы, протоколы осмотров специалистов.

Системы поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта уже несколько лет успешно используются в столичных поликлиниках. За это время цифровые помощники продемонстрировали высокую точность, в ряде нозологий она достигает более 90%, а также повысили эффективность работы в медицинских организациях Москвы.

«Сегодня наши текстовые ИИ-модели уже применяются в 12 регионах и продолжают активно внедряться в других субъектах РФ. Использование цифровых ИИ-помощников позволяет сократить время на выполнение рутинных операций, повысить точность постановки диагнозов, а в результате поднять уровень удовлетворенности пациентов, качество и продолжительность жизни», — сказал генеральный директор СберМедИИ Дмитрий Домарев.