Ученые из NASA обнаружили крупную корональную дыру на Солнце

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли крупную корональную дыру на Солнце, которая вряд ли вызовет сильные магнитные бури на Земле, сообщает РИА Новости .

«Корональные дыры, вообще говоря, явление противоположное солнечной активности и обычно возникают на спокойном Солнце», — сказал Богачев.

Он подчеркнул, что после активного начала года Солнце успокоилось, что может привести к образованию подобных явлений.

Ученый добавил, что корональные дыры оказывают существенное влияние на увеличение скорости солнечного ветра в околоземном пространстве. В данном случае это увеличение будет значительным, но не представляющим серьезной опасности.