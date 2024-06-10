Ученые допустили перебои в радиосвязи из-за вспышки высочайшего класса на Солнце
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В Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце произошли четыре вспышки, одной из которых присвоили высочайший класс Х, сообщает ТАСС.
Ученые предупредили, что произошедшие вспышки никак не повлияют на Землю, но допустили возможные перебои в радиосвязи.
«Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет», — говорится в сообщении ученых.
Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от рентгеновского излучения. А, В, С, М и Х, где первый класс равен мощности излучения на орбите нашей планеты в 10 нановатт на 1 кв. м., а при переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз.
Ранее в Сети появилось видео мощной вспышки на Солнце. Тогда из-за космического явления произошел выбрал плазмы, облако из которой направлялось к Земле.