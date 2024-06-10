Ученые допустили перебои в радиосвязи из-за вспышки высочайшего класса на Солнце

В Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце произошли четыре вспышки, одной из которых присвоили высочайший класс Х, сообщает ТАСС .

Ученые предупредили, что произошедшие вспышки никак не повлияют на Землю, но допустили возможные перебои в радиосвязи.

«Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет», — говорится в сообщении ученых.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от рентгеновского излучения. А, В, С, М и Х, где первый класс равен мощности излучения на орбите нашей планеты в 10 нановатт на 1 кв. м., а при переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз.

Ранее в Сети появилось видео мощной вспышки на Солнце. Тогда из-за космического явления произошел выбрал плазмы, облако из которой направлялось к Земле.