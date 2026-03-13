Ученые доказали, что токсичные родственники и друзья могут «убить»

Учены: общение с токсичными родственниками и друзьями сокращает жизнь

Постоянные конфликты с родственниками и друзьями могут ускорять биологическое старение почти на год. К такому выводу пришли ученые, сообщает «Царьград» .

Исследование, опубликованное в журнале PNAS и приведенное Psychology Today, показало: хронический стресс из-за сложных отношений отражается на биологическом возрасте человека.

Ученые проанализировали данные более 2300 человек. Участникам провели ДНК-тесты для оценки биологического возраста и изучили их социальное окружение, чтобы определить источники постоянного стресса.

Выяснилось, что почти 29% респондентов регулярно общаются как минимум с одним «токсичным» человеком. Женщины сталкиваются с этим чаще мужчин. Каждый такой источник напряжения ускоряет старение примерно на 1,5%.

В среднем у людей, находящихся в состоянии постоянного эмоционального напряжения, биологический возраст оказался почти на девять месяцев выше, чем у ровесников со спокойным окружением.

При этом тяжелые в общении друзья или родственники влияют на организм сильнее, чем проблемные супруги. Исследователи подчеркнули, что хронический стресс сказывается не только на психике, но и на физическом состоянии, напрямую сокращая продолжительность жизни.

