Ученица Пушкинской детской школы искусств открыла Всероссийский фестиваль флейтового искусства

Преподаватели и ученица Пушкинской детской школы искусств приняли участие в IV Всероссийском фестивале флейтового искусства. Он прошел 22 апреля в Московском государственном институте культуры. Фестиваль ежегодно организует кафедра духовых и ударных инструментов. Посвящен он выдающемуся советскому и российскому флейтисту Александру Корнееву, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в рамках фестиваля состоялся мастер-класс и выступление флейтистки, успешного педагога, общественного деятеля в сфере духового исполнительства Эллы Должиковой. В качестве почетных гостей фестиваля были приглашены преподаватель и концертмейстер Пушкинской детской школы искусств Надежда Ефимова и Максим Тимофеев с учащейся 2-го класса школы искусств Екатериной Кравченко.

Екатерина — лауреат Московского областного открытого конкурса флейтистов им. В. Н. Цыбина. Ей досталась честь открыть концертную программу фестиваля.

В программе принимали участие студенты МГИК и двух музыкальных колледжей — МОМК им. С. С. Прокофьева и КМТИ им. Г. Вишневской. Директор Пушкинской детской школы искусств, заслуженный работник культуры Московской области Сергей Немцов поблагодарил организатора фестиваля, доцента МГИК Олега Сергеева за возможность молодым исполнителям участвовать в мероприятии такого высокого уровня.

«Благодарим за бесценный приобретаемый ими опыт и желаем дальнейших успехов!» — добавил Сергей Немцов.

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