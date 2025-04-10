Ученица из Богородского округа получила звание Географ-мастер

В период с 25 марта по 7 апреля в Краснодарском крае, в городе-курорте Анапа, с. Сукко, во Всероссийском детском центре «Смена» проходила увлекательная программа Русского географического общества «Мир открытий». Сюда приехали участники из 54 регионов нашей страны. Мероприятие было организовано в честь 180-летия Русского географического общества, передает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Программа «Мир открытий» объединила 275 юных знатоков географии и победителей олимпиад. Среди участников — ученица 10 класса Центра образования № 10 из Богородского округа. Мария Ефременко стала победителем Всероссийской олимпиады школьников и смогла присоединиться к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Мир открытий».

Две недели мальчишки и девчонки знакомились с деятельностью одного из старейших географических обществ мира. В рамках российско-французского телемоста школьники пообщались с Кириллом Шалахиным — потомком известного российского мореплавателя и исследователя Петра Анжу.

Подготовленная программа стала настоящим кладезем знаний для юных географов со всей страны. Дети с головой окунулись в мир захватывающих лекций от выдающихся учёных, приняли участие в полевых исследованиях, изучили современные методы картографии и геоинформатики. Особое внимание было уделено практическим занятиям, где участники смогли применить полученные знания на практике. Они работали с компасами и GPS-навигаторами, изучали геологические породы и минералы, проводили экологический мониторинг окружающей среды.

По итогам смены за достижения и активность ребятам вручили грамоты, подарки и благодарности.

Мария стала победителем проекта профильной смены Русского географического общества «Мир открытий», а также получила значок и звание Географ-мастер.

Напомним, проект профильных смен «Мир открытий» реализуется Русским географическим обществом вместе с Министерством просвещения Российской Федерации с 2015 года. Ежегодно лучшие юные географы отправляются во всероссийские и международные детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и «Артек». Главная цель данного масштабного образовательного проекта — сохранение и приумножение интеллектуального потенциала России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.