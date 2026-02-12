Ученики школы №18 в Красногорске продолжают участие в конкурсе «Движение Первых»

В школе №18 Красногорска продолжается конкурс первичных отделений проекта «Движение Первых». Ученики проходят третий из пяти этапов, выполняя ежемесячно по пять заданий. В работе им помогают наставники, которые поддерживают школьников и способствуют их развитию.

Куратором первичного отделения выступает педагог-организатор Галина Суязова. Под ее руководством учащиеся активно участвуют в проектах «Раскрой профессию» и «Создай учебник будущего». Несмотря на сложность заданий, ребята проявляют инициативу и командную работу.

В прошлом году отделение школы №18, в котором сейчас участвуют 700 учеников, стало одним из самых успешных в Подмосковье по итогам региональных проектов. Итоги текущего конкурса объявят в ноябре. Следить за успехами школьников можно в их официальном сообществе во ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.