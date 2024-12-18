Ученики из Талдомского округа продолжают участвовать в эко-марафоне «Дорогами добра»

Гимназисты Запрудненской гимназии из Талдома собрали много корма и отвезли его в приют «Лучик» для бездомных животных. «Приют» для бездомных кошек «Лучик» был создан в 2014 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники приюта радушно разрешили покормить и пообщаться с питомцами. Много печальных историй услышали ученики от руководителей приюта о своих любимцах. Основная цель приюта — помочь как можно большему количеству бездомных кошек и собак. Кто-то из них был рожден на улице, кого-то выкинули нерадивые хозяева, кто-то искалечен или болен… Они все нуждаются в помощи.

Теперь животные в полной безопасности. Их лечат, кормят, заботятся, любят, а они не перестают ждать своих новых хозяев.

В «приюте» живет порядка 75 животных. Все они мечтают об одном — найти свой дом и любящих хозяев. Не бойтесь брать животных из приютов. Они милые, пушистые, добрые, ласковые и очень ценящие человеческое внимание и заботу. Они обязательно ответят вам взаимностью и станут вашими преданными друзьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.