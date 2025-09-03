Ученики гимназии № 11 Балашихи поддержали акцию «Корм вместо цветов»

Ученики гимназии № 11 городского округа Балашиха вместе с родителями и педагогами приняли участие в акции «Корм вместо цветов» в День знаний. Вместо традиционных букетов педагогам ребята собрали помощь для приюта животных «Преданное сердце», сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый ученик классов 5/14, 3/13, 6/11, 9/07 внес свой вклад в доброе дело: школьники подготовили корм, игрушки и необходимые вещи для четвероногих подопечных. Все собранное было передано в приют, где ребята смогли не только вручить подарки, но и провести время с животными.

Акция «Корм вместо цветов» проводится во многих школах страны и направлена на то, чтобы заменить праздничные букеты, которые быстро вянут, на реальную помощь тем, кто в ней нуждается.

В разных городах собранные средства и подарки направляют в приюты для животных, детские дома или благотворительные фонды.

