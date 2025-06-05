Ученик из Жуковского стал серебряным призером международной IT-олимпиады

В Нижнем Новгороде завершилась Международная IT-олимпиада с участием более 10 тысяч школьников из 51 страны. Серебро завоевала команда «КапибарыCTF», в которую входит ученик 9 класса гимназии № 1 города Жуковский Олег Утешев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Финальный этап соревнования собрал семнадцать команд из России, Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Участники состязались в решении практических задач, связанных с искусственным интеллектом и информационной безопасностью. Победу одержала команда из России.

Победителем стала команда «0xY1», состоящая из талантливых ребят из Нижегородской, Московской областей и ХМАО.

Серебро завоевали «КапибарыCTF»: в составе этой команды — ученик 9 класса гимназии № 1 города Жуковский Олег Утешев.

Бронзу получила команда «ZipBomb» из Москвы.

Соревнования длились два месяца. Школьники решали задачи по различным направлениям, среди которых были криптография, веб-безопасность, реверс-инжиниринг, искусственный интеллект, анализ сетевого трафика, машинное обучение, разведка по открытым источникам (OSINT), теория информационной безопасности, основы программирования, социальная инженерия и другие.

Награждение проходило на конференции ЦИПР-2025, финалистов поздравил заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.