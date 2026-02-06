Учебно-курсовой комбинат Мособлгаза присоединился к нацпроекту «Кадры» в Подмосковье

Комбинат Мособлгаза вошел в число участников федерального проекта, что позволяет жителям Подмосковья бесплатно получить востребованные профессии под руководством опытных педагогов. В рамках нацпроекта доступны 24 образовательные программы, включая подготовку операторов котельных, сварщиков полимерных материалов, аппаратчиков химводоочистки, слесарей-сантехников, стропальщиков, специалистов по обслуживанию газовых сетей, а также курсы по IT.

Учебный процесс сочетает дистанционные и очные форматы. Участники могут выбрать онлайн-занятия с использованием вебинаров и видеоконференций или самостоятельное обучение через корпоративную систему.

Учебно-курсовой комбинат Мособлгаза работает с 1967 года и ежегодно выпускает более 20 тысяч специалистов для газовой отрасли Москвы и области. Учреждение поддерживает региональные проекты, такие как «Профессионалитет ТЭК» и «Инновационные компетенции». Всего на базе комбината реализуется более 200 программ повышения квалификации и переподготовки.

Получить подробную информацию и подать заявку можно по телефону: +7 (495) 554-22-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.