Учебник по семьеведению может появиться в большинстве регионов РФ к 1 сентября

Учебник по семьеведению может появиться в большинстве регионов России к 1 сентября, к нему большой интерес, сообщила главный редактор АО «Издательство „Просвещение“» Надежда Колесникова.

Учебник по семьеведению предназначен для курсов внеурочной деятельности, на которых учителя объяснят детям 5-9 классов о важности российских духовно-нравственных ценностей. Детей также подготовят к созданию крепкой и многодетной семьи.

«Уже сейчас этот учебник может быть заказан школами и куплен людьми в частном порядке. Даже в середине учебного года к нему очень большой интерес. Школы уже заказывают этот учебник, и мы надеемся, что к 1 сентября он появится в большинстве регионов. Еще раз повторюсь, интерес к нему большой», — сказала журналистам Колесникова.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что семьеведение как дисциплина должно стать нормой для каждой образовательной организации. Она напомнила, что ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным была подписана стратегия о семейной политике и поддержке многодетных семей.