Останина: семьеведение должно преподаваться в каждой школе России

Семьеведение как дисциплина должно стать нормой для каждой образовательной организации, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Останина выступила на пресс-конференции о презентации учебных пособий по данному предмету как член авторского коллектива.

Она напомнила, что ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным была подписана стратегия о семейной политике и поддержке многодетных семей.

«Я бы хотела рассказать, какими нам видятся инструментарий и механизмы тех нормативных документов, которые обязывают во всех наших образовательных организациях ввести курс семьеведения», — сказала Останина.

По ее словам, чтобы перейти от обсуждений стратегии к ее реализации, курс по предмету «Семьеведение» должен стать нормой жизни для всех школ страны.