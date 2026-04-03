Участницы Богородской леди посетили медиацентр в Богородском

Участницы третьего потока проекта «Богородская леди» побывали на профориентационной экскурсии в «Богородском медиа центре» в Богородском округе. Девушки познакомились с работой журналистов и приняли участие в записи радиопрограмм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные участницы проекта вместе с наставником Мариной Козиной посетили «Богородский медиа центр». Им рассказали, как строится работа журналистской команды и из чего складываются трудовые будни редакции.

Девушки побывали на «Радио Ногинска», где увидели студию прямого эфира и записи программ. Сотрудники поделились особенностями работы в эфире, рассказали о выездах на места событий, подготовке материалов и их последующей обработке. Участницы также узнали, какую голосовую разминку делают ведущие и как создается радиопродукт.

Гости активно задавали вопросы о подготовке к интервью и способах расположить собеседника. Кроме того, они приняли участие в записи рубрик «Русс.яз» и «Итоги недели».

На следующий день для участниц организовали экскурсию на хладокомбинат. Профориентационные встречи проходят в рамках образовательной программы проекта. В течение нескольких месяцев девушки бесплатно обучаются у экспертов по этикету, стилю, ораторскому и актерскому мастерству, танцам и фотопозированию, а также получают консультации по профориентации и здоровому образу жизни.

Проект запустили в январе по инициативе общественной палаты Богородского округа при поддержке союза промышленников и предпринимателей и совета депутатов. В третьем потоке участвуют 10 девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Финал состоится в апреле 2026 года, когда определят обладательницу титула «Богородская леди 2026».

