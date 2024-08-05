Участницы «Активного долголетия» из Видного посещают кружок «Узоры для души»

В Центральной библиотеке города Видное состоялось очередное занятие кружка «Узоры для души», в котором приняли участие женщины из «Активного долголетия» Ленинского округа. Под руководством педагога Елены Новоселовой участницы рисовали необычные цветы, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Этот кружок был создан спонтанно, я сама немного художник и очень люблю рисовать, поэтому мне захотелось поделиться своими наработками с теми, кто изъявил желание рисовать», — сказала ведущий библиограф Центральной библиотеки, преподаватель кружка «Узоры для души» Елена Новоселова.

По мнению участниц кружка, такие занятия помогают отвлечься от каждодневной рутины, развивают мелкую моторику и поднимают настроение.

«Я посещаю этот кружок с января, и с самого первого дня, как я сюда пришла, мне хочется приходить сюда все чаще и чаще, потому что здесь очень интересные женщины, с которыми мне нравится беседовать. Мы все здесь друг другу помогаем и обмениваемся навыками», — поделилась участница клуба «Активное Долголетие» Людмила.

В августе кружок берет паузу, но уже в сентябре возобновит свою работу. Записаться на кружок может любой желающий.

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