Участница «Мамы в 16» из Кузбасса начала продвигать казино в соцсетях

Героиня реалити-шоу «Мама в 16» Александра из Кузбасса после выхода выпуска стала публиковать в соцсетях приглашения играть в казино, сообщает СтальМедиа .

Телеканал «Ю» показал выпуск об Александре в сентябре. После эфира девушка занялась продвижением своих страниц: в Instagram* у нее 9,5 тыс. подписчиков, в Telegram — 4,2 тыс. Она рассказывает о ребенке и публикует фотографии с мужем.

По сюжету шоу, Александра ушла из школы после девятого класса и планировала стать ветеринаром. Затем познакомилась с 18-летним Александром и переехала к нему. Через полгода выяснилось, что девушка беременна.

Из-за угрозы потери ребенка Александру неоднократно госпитализировали. Сын Мирон родился на месяц раньше срока после экстренного кесарева сечения. Он весил 1900 граммов, врачи обнаружили у него аритмию. Позже ребенок окреп, и мать с сыном выписали домой.

Приглашения играть в казино публикует и другая участница проекта — Алина из Новокузнецка. Блогеры, обозревающие страницы героинь шоу, утверждают, что девушки якобы получают процент от проигрышей пользователей, перешедших по их ссылкам. Александра не ответила на вопросы журналиста «СтальМедиа».

* — Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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