Участница «Битвы экстрасенсов» и продюсер кино зарегистрировали брак в Барвихе

Ника и Алексей познакомились на курсах комедийной импровизации, оба прокачивали навыки импровизации, он — для написания сценариев; она — для участия в ток-шоу. Там они узнали, что оба с ТВ. Их общение на курсах плавно перетекло во что-то большее, и они поняли, что уже не просто друзья.

Невеста неспроста выбрала дату регистрации брака, так как 30.04.2025 года — «Вальпургинова ночь». Этот день назван по имени святой Вальпургии, которая жила в VIII веке. Вальпургинова ночь особенно ассоциируется с ведьмами, так как люди верили, что в эту ночь ведьмы собираются на горе Броккен в Германии, чтобы спланировать свои злые дела. Таким образом, многие из связанных с ней традиций, хотя сегодня они празднуются как форма веселья, когда-то были предназначены для отпугивания духов.

Место для регистрации брака также было выбрано неспроста — Дворец бракосочетания в Барвихе — локация, которая, со слов невесты, скапливает большое количество положительной и мощной энергетики.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.