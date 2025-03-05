Участнику ВОВ из Ленинского округа вручили знак «Почетного гражданина»

Жителю Ленинского округа, ветерану Великой Отечественной войны Галиму Авхадиевичу Ахмадиеву вручили знак «Почетного гражданина Ленинского городского округа». В феврале 2025 года в соответствии с указом президента Российской Федерации совет депутатов муниципалитета присвоил почетные звания восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории округа, сообщили в пресс-службе администрации.

«В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, мы чествуем всех наших ветеранов. Их вклад в дело свободы и процветания государства, в котором мы все живем, невозможно переоценить. Наша задача — чтобы подвиг ветеранов никогда не был забыт и навсегда остался в сердцах наших потомков», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Алюкова.

Сейчас ветерану 99 лет, родом он из Башкортостана. На фронт его призвали в 1944 году, когда Ахмадиеву исполнилось 18 лет. Был направлен в 19-ю стрелковую дивизию на Украинский фронт, занимался ремонтом техники, прошел курс саперов, научился водить автомобиль, участвовал в строительстве мостов и аэродромов, освобождал Австрию, Венгрию, День Победы встретил в Чехословакии. После войны продолжил службу в рядах Красной армии, затем жил в Туркмении, Узбекистане, всю жизнь проработал шофером. В подмосковный Ленинский округ переехал уже будучи на пенсии. Вместе со своей супругой Галим Авхадиевич воспитал двоих сыновей и дочь. Также у него 8 внуков и 8 правнуков.

Навестить Галима Авхадиевича и вручить ему знак «Почетного гражданина» пришли представители администрации округа и депутатского корпуса.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.