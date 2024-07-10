Участников СВО готовят к работе в органах власти

В Подмосковье в Высшей школе управления работает президентская программа «Время героев» по подготовке участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях. Одним из учеников оказался Герой России и участник спецоперации Антон Старостин, сообщает «Крым 24» .

Все участники обучались в школе около месяца, а затем сдали экзамены по пяти дисциплинам. По словам Старостина, перед ними также выступали высокопоставленные лица — президент России Владимир Путин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который поделился своим управленческим опытом, и телеведущий Владимир Соловьев.

«Они рассказывали про управленческий опыт не по учебникам, а на практике», — отметил армеец.

Военный уже закончил первый модуль обучения, впереди — еще три. Наставником Антона Старостина стал глава Крыма Сергей Аксенов, поделился ветеран. Проходить стажировку ему предстоит в Совете министров республики.

Ранее сообщалось, что глава подмосковного округа Пушкинский Максим Красноцветов передал автомобиль для нужд российских военных, находящихся на СВО. Со старта спецоперации жители муниципалитета собирают и доставляют гуманитарную помощь в зону военных действий — в этом им помогает движение «Своих не бросаем».