Глава округа Пушкинский передал автомобиль для нужд СВО

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева глава округа Пушкинский Максим Красноцветов передал автомобиль для бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подарок принимали Сергей Петрович и Инна Борисовна Федоровы. С начала проведения СВО они осуществляют сбор и доставку гуманитарной помощи для участников спецоперации с помощью волонтерского объединения в Телеграм «Своих не бросаем». Группа насчитывает 224 человека. Ежемесячно из округа Пушкинский они отправляют до 1 т гуманитарной помощи. Поездки для доставки груза в зону СВО осуществляются, в среднем, раз в месяц. Помощь уже оказана подразделениям танкистов, связистов, реактивщиков, рэбовцев.

«Уже сегодня на передовую отправится новый автомобиль для нужд наших ребят. Верим в наших Героев! Победа будет за нами! Благодарю всех неравнодушных жителей, которые служат надежным тылом для бойцов!» — отметил глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.