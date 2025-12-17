«Участники СВО валерьянку пусть пьют»: в Госдуме внезапно заступились за Нагиева

Два депутата Госдумы публично не поддержали инициативу о внесении актера Дмитрия Нагиева в реестр иноагентов, сообщает Lenta.ru . Ранее с таким требованием выступил депутат из Курской области Дмитрий Гулиев, сославшись на жалобы местных жителей и бойцов СВО. Поводом стали слова Нагиева о том, что ему надоели «серость и грязь» в современных военных фильмах.

Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко отреагировала на претензии коллег и общественников, посоветовав инициаторам нападок на актера «пить валерьянку». Она подчеркнула, что не поддерживает требования признать Нагиева иностранным агентом.

«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО (обратившиеся к депутату из-за слов Нагиева — ред.), и депутат. Я против», — подчеркнула политик.

Позицию коллеги разделила и депутат Светлана Бессараб. По ее мнению, статус иноагента применим лишь к тем, кто получает зарубежное финансирование и ведет деятельность против страны, а не к тем, кто выражает личное мнение.

«Тем более Нагиев любит Россию. Он ей не изменяет, ее поддерживает. <…> Мы должны сохранять свободы в государстве, в том числе и свободу слова», — заявила Бессараб.

Резонансное высказывание Нагиева прозвучало на премьерном показе комедии «Елки 12», вышедшей в декабре. Актер выразил мнение, что российский зритель больше нуждается в позитивном контенте, чем в» тяжелых» военных кинолетнах.

«Популярность (фильма „Елки 12“ — ред.) будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет — серость, грязь», — говорил Нагиев на премьере, отвечая на вопрос о популярности новой части «Елок».

Ранее Дмитрий Нагиев иронично высказался про российские пенсии и вступил в заочный спор с депутатами Госдумы. Тогда слова актера поддержал легенда советского биатлона, четырехкратный чемпион Олимпиады Александр Тихонов.

