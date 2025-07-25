Участники СВО совершили восхождение на высочайшую вершину Европы
Шестеро ветеранов СВО с протезами покорили Эльбрус
Шесть российских военных, получивших ранения в ходе специальной военной операции, достигли вершины Эльбруса.
Восхождение на высоту 5642 метра стало частью реабилитационной программы фонда «Защитники Отечества».
Все участники экспедиции передвигались с использованием современных протезов, преодолевая сложные горные маршруты и экстремальные погодные условия. Организаторы подчеркивают, что проект «Время сильных» демонстрирует неограниченные возможности человека и силу духа защитников Отечества.
Фонд планирует проводить подобные мероприятия регулярно, помогая ветеранам адаптироваться к новым условиям жизни после боевых травм.