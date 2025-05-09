сегодня в 10:59

Участники СВО прошли по Красной площади на параде Победы

В рамках парада Победы на Красной площади в столице прошли расчеты участников специальной военной операции.

Эти расчеты возглавили герои РФ Евгений Хабаров и Виталий Антонов. В парадном строю по брусчатке площади прошли 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Парад Победы начался на Красной площади столицы в 10 часов. Открыли его вносом Знамени Победы. На трибунах собрались представители власти РФ, зарубежные гости, ветераны ВОВ. Принял парад министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде принимает участие более 11,5 тыс. военных ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, зарубежных армий и т. д.

Перед парадом всех участников поприветствовал президент страны Владимир Путин. Он назвал 9 Мая главным праздником для страны.