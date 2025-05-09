Путин назвал 9 Мая главным праздником для страны

сегодня в 10:23

День Победы — главный для каждой семьи в России, страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества, сообщил президент России Владимир Путин.

«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, <…> поздравляю вас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нас объединяет чувства радости и скорби, гордости и благодарности», — сказал Путин на параде Победы.

Российский лидер отметил, что Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма и будет бороться с бесчинствами последователей нацизма.

Парад Победы начался на Красной площади столицы в 10 часов. Открыли его вносом Знамени Победы. На трибунах собрались представители власти РФ, зарубежные гости, ветераны ВОВ и участники СВО. Принял парад министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В параде принимает участие более 11,5 тыс. военных ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, зарубежных армий и т. д.