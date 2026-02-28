сегодня в 20:13

Участники СВО и их семьи смогут получить поддержку фонда «Защитники Отечества» в МФЦ Каширы

В городском округе Кашира начал работу новый формат взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». Теперь подать заявление на комплексное сопровождение можно в офисах многофункционального центра «Мои Документы», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, главная цель нововведения — обеспечить максимальную доступность и оперативность помощи.

«Это не просто новая услуга, а целый спектр реальных мер поддержки: от психологической и юридической помощи до содействия в трудоустройстве и обеспечении средствами реабилитации», — подчеркнула министр.

Что необходимо для оформления заявления:

Паспорт гражданина РФ (обязательно).

Рекомендуется предоставить: СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий, а также иные документы, подтверждающие участие в СВО.

Сотрудники МФЦ окажут квалифицированную помощь в заполнении документов и оперативно направят запрос в фонд для дальнейшей работы.

Получить услугу можно по адресам:

Кашира, ул. Ленина, д. 2;

Кашира, ул. Ильича, д. 61;

мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, д. 17а (ТОСП).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.