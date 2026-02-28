Участники СВО и их семьи смогут получить поддержку фонда «Защитники Отечества» в МФЦ Каширы
Фото - © Администрация г.о. Кашира
В городском округе Кашира начал работу новый формат взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». Теперь подать заявление на комплексное сопровождение можно в офисах многофункционального центра «Мои Документы», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, главная цель нововведения — обеспечить максимальную доступность и оперативность помощи.
«Это не просто новая услуга, а целый спектр реальных мер поддержки: от психологической и юридической помощи до содействия в трудоустройстве и обеспечении средствами реабилитации», — подчеркнула министр.
Что необходимо для оформления заявления:
- Паспорт гражданина РФ (обязательно).
- Рекомендуется предоставить: СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий, а также иные документы, подтверждающие участие в СВО.
- Сотрудники МФЦ окажут квалифицированную помощь в заполнении документов и оперативно направят запрос в фонд для дальнейшей работы.
Получить услугу можно по адресам:
- Кашира, ул. Ленина, д. 2;
- Кашира, ул. Ильича, д. 61;
- мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, д. 17а (ТОСП).
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.